Euronext, offerta di acquisto da 600 milioni di euro per bond 2026 e nuova emissione

(Teleborsa) - Euronext
, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato un invito ai detentori delle sue obbligazioni in circolazione da 600 milioni di euro
con cedola dello 0,125% e scadenza 2026 (interamente in circolazione) a sottoscrivere l'offerta per l'acquisto in contanti
da parte dell'offerente.
Lo scopo dell'offerta e della prevista emissione delle nuove obbligazioni
è quello di gestire in modo proattivo ed efficiente il profilo di scadenza complessivo
del debito. L'offerta offre inoltre ai titolari la possibilità di vendere le proprie attuali partecipazioni nelle obbligazioni e, se lo desiderano, di richiedere la priorità nell'assegnazione delle nuove obbligazioni. L'offerente pagherà per tutte le obbligazioni validamente offerte e accettate per l'acquisto ai sensi dell'offerta un prezzo di acquisto fisso in contanti pari al 99,05% dell'importo nominale.Crédit Agricole
, ING
, J.P. Morgan
e Société Générale
agiscono in qualità di Dealer Manager
per l'offerta.