Euronext, offerta di acquisto da 600 milioni di euro per bond 2026 e nuova emissione

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato un invito ai detentori delle suecon cedola dello 0,125% e scadenza 2026 (interamente in circolazione) a sottoscrivere l'offerta per l'da parte dell'offerente.Lo scopo dell'offerta e della previstaè quello didel debito. L'offerta offre inoltre ai titolari la possibilità di vendere le proprie attuali partecipazioni nelle obbligazioni e, se lo desiderano, di richiedere la priorità nell'assegnazione delle nuove obbligazioni. L'offerente pagherà per tutte le obbligazioni validamente offerte e accettate per l'acquisto ai sensi dell'offerta un prezzo di acquisto fisso in contanti pari al 99,05% dell'importo nominale.agiscono in qualità diper l'offerta.