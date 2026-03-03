Milano 17:19
Endeavour Mining scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,96%.

Il trend di Endeavour Mining mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,95 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
