Milano 14:44
43.061 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:44
9.673 +0,66%
Francoforte 14:44
23.591 +0,54%

Madrid: positiva la giornata per ACS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 80,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 78,97. L'equilibrata forza rialzista di ACS è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 81,97.

