Ulisse Biomed, assemblea il 1° dicembre su cambio denominazione in Helyx Industries

(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria
di Ulisse Biomed
- healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico - è convocata in prima convocazione per il giorno 1° dicembre 2025 (2 dicembre in seconda convocazione) per
discutere e deliberare sulla proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed S.p.A.” a “Helyx Industries S.p.A.”
e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.