Milano 14-nov
43.995 0,00%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
47.147 -0,65%
Londra 14-nov
9.698 -1,11%
Francoforte 14-nov
23.877 0,00%

Ulisse Biomed, assemblea il 1° dicembre su cambio denominazione in Helyx Industries

Finanza
Ulisse Biomed, assemblea il 1° dicembre su cambio denominazione in Helyx Industries
(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria di Ulisse Biomed - healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico - è convocata in prima convocazione per il giorno 1° dicembre 2025 (2 dicembre in seconda convocazione) per
discutere e deliberare sulla proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed S.p.A.” a “Helyx Industries S.p.A.” e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Condividi
```