Ulisse Biomed, assemblea il 1° dicembre su cambio denominazione in Helyx Industries

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - L’di- healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico - è convocata in prima convocazione per il giorno 1° dicembre 2025 (2 dicembre in seconda convocazione) perdiscutere e deliberare sulla proposta die conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.