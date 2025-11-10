Valtecne, assemblea amplia numero membri Cda e nomina Luigi Ferrari nuovo amministratore

Valtecne

(Teleborsa) - L’Assemblea diha deliberato di, al fine di rafforzare ulteriormente la struttura di governance e accrescere le competenze strategiche e manageriali dell’organo amministrativo.Contestualmente, l’Assemblea ha nominatocome nuovo consigliere di amministrazione della Società, che resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, unitamente agli altri membri del Consiglio.Ferrari opererà anche in qualitàdi Valtecne a sostegno del progetto di crescita industriale e strategica, con compiti di assistenza in materia di strategie commerciali, sviluppo internazionale e operazioni straordinarie, con specifico focus al settore medicale.Ferrari, al fine di un robusto allineamento degli interessi, ha acquistato una(socio di controllo della Società).