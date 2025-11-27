Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,48%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 181,827, mentre il primo supporto è stimato a 180,517. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 183,137.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)