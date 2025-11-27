Milano 9:38
43.247 +0,27%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:37
9.695 +0,03%
23.798 +0,30%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/11/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.744,1 e primo supporto individuato a 9.580,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.908,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
