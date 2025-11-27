Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9.744,1 e primo supporto individuato a 9.580,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9.908,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)