Tesoro, collocati 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu
nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 26 febbraio 2026.
In particolare, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro del BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031
, per cui la domanda ha raggiunto 4,29 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,56. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,62%, in calo di 12 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 29 gennaio 2026.
Inoltre, sono stati collocati 3,75 miliardi di euro del BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036
, per cui la domanda ha raggiunto 5,51 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,47. Il rendimento lordo si è assestato al 3,31%, in calo di 14 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 29 gennaio 2026.
Infine, sono stati collocati 2,50 miliardi di euro del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035
, per cui la domanda ha raggiunto 3,94 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,58. Il rendimento lordo si è assestato al 2,71%.