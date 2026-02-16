Milano 12:12
Titoli di Stato italiani, nuovo record per portafoglio esteri a novembre

Finanza
(Teleborsa) - Il controvalore dei titoli di Stato detenuti dagli investitori esteri è salito a 880,451 miliardi di euro a novembre 2025, nuovo massimo dall'introduzione della moneta unica. È quanto emerge dai dati della Banca d'Italia all'interno della pubblicazione "Finanza pubblica, fabbisogno e debito". Il mese precedente, ottobre 2025, il valore era di 871,470 miliardi di euro.

Al contrario, è sceso leggermente il controvalore dei titoli di Stato in mano al retail, attestandosi a 407,505 miliardi di euro dai 408,775 miliardi di euro del mese precedente.
