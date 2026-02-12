Deutsche Börse acquisisce il 100% di ISS STOXX per 1,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Deutsche Börse Group
ha annunciato il raggiungimento di un accordo per l'acquisizione della quota di minoranza
del 20% in ISS STOXX
, attualmente detenuta dalla società di investimento General Atlantic
. L'operazione segna la conclusione di una partnership strategica iniziata nel 2019 e permetterà al Gruppo di detenere il controllo totale del fornitore di dati, analisi e indici.
Il prezzo d'acquisto
è stato fissato a circa 1,1 miliardi di euro
, basato su un multiplo pre-concordato pari a circa 20 volte l'EBITDA rettificato di ISS STOXX. Il pagamento avverrà in due tranche: la prima di 731 milioni di euro a febbraio 2026 e la rimanente a marzo 2026. Deutsche Börse finanzierà l'operazione attraverso la liquidità disponibile e il debito esistente. Si prevede che l'acquisizione avrà un effetto accrescitivo "low single-digit" sull'EPS nel primo anno di piena proprietà, mantenendo invariato il rating a lungo termine del Gruppo ad AA-.
Con questa mossa, Deutsche Börse punta a semplificare l'attuazione della propria strategia di crescita
nel settore dell'Investment Management Solutions
, rafforzando la connettività all'interno del Gruppo. Come già stabilito, le attività di ricerca e consulenza di ISS continueranno a operare secondo le politiche di non interferenza già esistenti. L'uscita definitiva di General Atlantic diventerà effettiva alla fine di marzo 2026.