Deutsche Börse acquisisce il 100% di ISS STOXX per 1,1 miliardi di euro

Deutsche Börse Group

(Teleborsa) -ha annunciato il raggiungimento di un accordo per l'del 20% in, attualmente detenuta dalla società di investimento. L'operazione segna la conclusione di una partnership strategica iniziata nel 2019 e permetterà al Gruppo di detenere il controllo totale del fornitore di dati, analisi e indici.Ilè stato fissato a circa, basato su un multiplo pre-concordato pari a circa 20 volte l'EBITDA rettificato di ISS STOXX. Il pagamento avverrà in due tranche: la prima di 731 milioni di euro a febbraio 2026 e la rimanente a marzo 2026. Deutsche Börse finanzierà l'operazione attraverso la liquidità disponibile e il debito esistente. Si prevede che l'acquisizione avrà un effetto accrescitivo "low single-digit" sull'EPS nel primo anno di piena proprietà, mantenendo invariato il rating a lungo termine del Gruppo ad AA-.Con questa mossa, Deutsche Börse punta a semplificare l'attuazione della proprianel settore dell', rafforzando la connettività all'interno del Gruppo. Come già stabilito, le attività di ricerca e consulenza di ISS continueranno a operare secondo le politiche di non interferenza già esistenti. L'uscita definitiva di General Atlantic diventerà effettiva alla fine di marzo 2026.