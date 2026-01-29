Londra: balza in avanti Glencore

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Glencore
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,251 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,342.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)