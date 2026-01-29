Milano 11:02
45.349 +0,47%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:02
10.196 +0,41%
Francoforte 11:02
24.550 -1,10%

Londra: balza in avanti Glencore

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che guadagna bene, con una variazione del 3,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Glencore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,251 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,342.

