Milano 14:21
45.440 +0,67%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:21
10.242 +0,86%
Francoforte 14:21
24.552 -1,09%

Londra: amplia l'ascesa Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia l'ascesa Glencore
Grande giornata per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,89%.
Condividi
```