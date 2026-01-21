Londra: andamento sostenuto per Glencore

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, con un rialzo del 3,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Glencore
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,16%, rispetto a -0,42% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Glencore
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Glencore
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,055 sterline. Primo supporto a 4,885. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,778.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)