Londra: andamento sostenuto per Glencore
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con un rialzo del 3,56%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,16%, rispetto a -0,42% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Glencore. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Glencore evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,055 sterline. Primo supporto a 4,885. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,778.

