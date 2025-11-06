Milano
13:34
43.338
-0,23%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
13:34
9.759
-0,18%
Francoforte
13:34
23.977
-0,30%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 13.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per Lottomatica
Piazza Affari: scambi negativi per Lottomatica
Migliori e peggiori
,
In breve
06 novembre 2025 - 12.30
Ribasso composto e controllato per l'
azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che presenta una flessione del 3,80% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: rosso per Lottomatica
Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica
Piazza Affari: movimento negativo per Lottomatica
Lottomatica, buyback per oltre 9,3 milioni di euro
Titoli e Indici
Lottomatica Group
-3,23%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento sostenuto per Lottomatica
Piazza Affari: scambi negativi per BPER
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro
Lottomatica, acquistate 20.000 azioni proprie
Lottomatica, buyback per oltre 12,1 milioni di euro
Lottomatica, acquistate 161.000 azioni proprie
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto