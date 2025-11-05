Luiss a OrientaTalenti: innovazione e intelligenza artificiale al centro della formazione del futuro

(Teleborsa) - Prepararsi alle, guidati oggi dall’innovazione tecnologica e dall’impatto crescente dell’. Con questo obiettivo, manifestazione dedicata all’orientamento e alla formazione del futuro, promossa da un network di eccellenze del mondo dell’istruzione in collaborazione con la Regione Lombardia.In programma, l’evento riunirà studenti, università, imprese e istituzioni per ripensare l’orientamento come esperienza diretta di incontro, dialogo e sperimentazione. In questo contesto, lache mettono in relazione didattica, tecnologia e ricerca, con un focus sulle sfide aperte dall’intelligenza artificiale., guiderà un incontro dedicato alla High Involvement Innovation, modello che trasforma l’innovazione aziendale in un processo condiviso e generatore di valore, anche per la Gen Z. Venerdì 7 novembre, Paolo Spagnoletti, Professore di Organizzazione Aziendale alla Luiss e Direttore del Corso di Studi Triennale in Economia e Management, approfondirà l’impatto dell’AI nei luoghi di lavoro, dove gli agenti digitali diventano nuovi 'colleghi' capaci di ridefinire ruoli e competenze.Un tema centrale,che trova conferma anche nei dati del World Economic Forum. Secondo ildovrà aggiornarsi per restare competitivo, condestinato a evolversi. Un cambiamento profondo, che trasformerà in modo strutturale interi settori produttivi.Da quiche anticipa i cambiamenti imposti dall’intelligenza artificiale con l’obiettivo di coniugare eccellenza accademica e innovazione didattica. L’è infatti tra le prime università ad aver nominato une alle– che guida anche il Centro di Ricerca AI4Society, dedicato a valorizzare l’impatto sociale, manageriale ed etico dell’AI - e ad aver creato ilInoltre, in linea connei profili professionali del futuro, la Luiss ha introdotto– a garanzia di una formazione che unisce competenze tecnologiche e responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie.Un impegno che si riflette anche nei risultati occupazionali: con un tasso di placement del 95% a un anno dalla laurea, un tempo medio di ingresso nel mondo del lavoro di un mese e il 12% dei laureati impiegato all’estero,pronti ad affrontare le sfide di un mercato in costante mutamento.