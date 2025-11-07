Autostrade per l’Italia vince gli SDG’s Awards per la sostenibilità

(Teleborsa) - La sostenibilità
come grammatica della nuova competitività
aziendale. Autostrade per l’Italia
si è aggiudicata il premio SDG’s Awards
nella categoria ESG
grazie al progetto innovativo della Quarta Corsia Dinamica
, realizzato lungo il tratto milanese dell’autostrada A4 Milano-Brescia
, tra lo svincolo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni. L’intervento nasce per rispondere alle esigenze di uno dei tratti urbani più trafficati d’Italia - con 140.000 veicoli al giorno e picchi di oltre 200.000 - dove la forte antropizzazione non avrebbe consentito un tradizionale ampliamento della carreggiata. Il sistema consente di aumentare la capacità della rete e migliorare la fluidità del traffico, generando al contempo benefici ambientali significativi.
Durante il Summit SDG’s Leaders 2025
, imprese, istituzioni e media si sono confrontati su temi di governance, innovazione e sostenibilità integrata, ribadendo l’importanza di un modello di sviluppo in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
"La sostenibilità – ha dichiarato Elena Botteon
, Head of Sustainability di Autostrade per l’Italia – non è un capitolo accessorio delle strategie aziendali, ma è elemento imprescindibile su cui si misura la solidità sociale e ambientale delle imprese. Come Gruppo, integriamo la sostenibilità nel nostro modello di fare impresa, consapevoli che investire nell’ambiente, nella dimensione sociale e nella governance, insieme a innovazione tecnologica e digitalizzazione, significa migliorare i processi e ottenere importanti risultati aziendali. Questo premio rappresenta un riconoscimento del nostro impegno per rendere la mobilità sempre più sicura, sostenibile, innovativa ed efficiente".
La Quarta Corsia Dinamica, sviluppata da MOVYON
, polo tecnologico del Gruppo, consente di gestire in modo flessibile il traffico, passando da tre corsie più emergenza a quattro corsie senza emergenza, grazie a un avanzato sistema tecnologico di monitoraggio
e controllo
. Attualmente attiva tra lo svincolo di Cormano e quello di Viale Certosa, in entrambe le direzioni, l’infrastruttura rappresenta un modello unico in Italia: una soluzione intelligente per aumentare la capacità della rete senza impatti strutturali, in un’area urbana densamente popolata. Oltre a migliorare l’esperienza di viaggio, il progetto genera benefici ambientali concreti
: per ogni ora di attivazione della quarta corsia dinamica, lungo i circa dieci chilometri del tratto interessato, si stima un risparmio di circa 1,5 tonnellate di CO2.