Autostrade per l’Italia vince gli SDG’s Awards per la sostenibilità

(Teleborsa) - Lacome grammatica della nuovaaziendale.si è aggiudicata il premionella categoriagrazie al progetto innovativo della, realizzato lungo il tratto milanese dell’autostrada, tra lo svincolo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni. L’intervento nasce per rispondere alle esigenze di uno dei tratti urbani più trafficati d’Italia - con 140.000 veicoli al giorno e picchi di oltre 200.000 - dove la forte antropizzazione non avrebbe consentito un tradizionale ampliamento della carreggiata. Il sistema consente di aumentare la capacità della rete e migliorare la fluidità del traffico, generando al contempo benefici ambientali significativi.Durante il, imprese, istituzioni e media si sono confrontati su temi di governance, innovazione e sostenibilità integrata, ribadendo l’importanza di un modello di sviluppo in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030."La sostenibilità – ha dichiarato, Head of Sustainability di Autostrade per l’Italia – non è un capitolo accessorio delle strategie aziendali, ma è elemento imprescindibile su cui si misura la solidità sociale e ambientale delle imprese. Come Gruppo, integriamo la sostenibilità nel nostro modello di fare impresa, consapevoli che investire nell’ambiente, nella dimensione sociale e nella governance, insieme a innovazione tecnologica e digitalizzazione, significa migliorare i processi e ottenere importanti risultati aziendali. Questo premio rappresenta un riconoscimento del nostro impegno per rendere la mobilità sempre più sicura, sostenibile, innovativa ed efficiente".La Quarta Corsia Dinamica, sviluppata da, polo tecnologico del Gruppo, consente di gestire in modo flessibile il traffico, passando da tre corsie più emergenza a quattro corsie senza emergenza, grazie a un avanzato. Attualmente attiva tra lo svincolo di Cormano e quello di Viale Certosa, in entrambe le direzioni, l’infrastruttura rappresenta un modello unico in Italia: una soluzione intelligente per aumentare la capacità della rete senza impatti strutturali, in un’area urbana densamente popolata. Oltre a migliorare l’esperienza di viaggio, il progetto genera: per ogni ora di attivazione della quarta corsia dinamica, lungo i circa dieci chilometri del tratto interessato, si stima un risparmio di circa 1,5 tonnellate di CO2.