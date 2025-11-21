EPH avvia il rafforzamento patrimoniale, sottoscritti i primi due aumenti di capitale da RONA

(Teleborsa) - E.P.H.
, holding di partecipazioni quotata all’Euronext Milan, rende noto che nella tarda serata della giornata odierna si è tenuta, sotto la presidenza dell’avv. Roberto Renato CULICCHI, un’adunanza straordinaria del consiglio d’amministrazione di EPH, che ha deliberato l’emissione di due aumenti del capitale sociale della Società riservati in sottoscrizione a RONA LIMITED COMPANY (“RONA”) e perciò con non spettanza ed esclusione del diritto d’opzione.
Più nel dettaglio, spiega una nota, il consiglio di amministrazione di EPH ha deliberato, a parziale esercizio della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 7 luglio 2021, di aumentare il capitale sociale di EPH (senza soprapprezzo) per importi pari a 500.000,00 euro, da liberarsi mediante conferimento in denaro, e 2.000.000,00 euro, da liberarsi mediante conferimento in natura avente ad oggetto n° 2.105 obbligazioni emesse da TERRAGARDA GMBH, denominate "Terragarda GmbH 4.25% NTS 30/04/2029 EUR", ciascuno a titolo oneroso, mediante emissione di complessive n° 25.000.000 nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione (e sempre destinate all’ammissione alle negoziazioni su EURONEXT MILAN), ad un medesimo prezzo d’emissione unitario (senza soprapprezzo) pari a 0,10 euro.
Nel corso della predetta adunanza consiliare di EPH, RONA ha anche parzialmente sottoscritto e liberato gli Aumenti di Capitale, avviando così la prima fase dell’operazione di rafforzamento patrimoniale della Società, nel contesto della quale RONA è attore principale.
RONA ha comunicato alla Società la propria intenzione di volersi avvalere dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto in relazione al superamento della soglia rilevante ai fini OPA
per effetto della sottoscrizione e liberazione degli Aumenti di Capitale (e così di impegnarsi a cedere a parti non correlate azioni della Società eccedenti dette soglie entro 12 mesi dalla data di superamento).
A seguito della sottoscrizione e liberazione degli Aumenti di Capitale (il tutto nei termini di dettaglio di cui sopra), EPH ha quindi emesso il 50% delle nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale in Denaro sempre in data odierna, mentre emetterà il restante
50% non appena questo verrà sottoscritto e liberato e quelle rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura.
Nel rispetto della applicabile disciplina vigente, EPH ha quindi predisposto e depositato presso la CONSOB un documento di esenzione in
relazione all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan del 50% delle nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale in Denaro e, pertanto, si è avvalsa dell’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato di cui all’ora citata disposizione, con la precisazione che, sempre nel rispetto della applicabile disciplina vigente, il predetto documento di esenzione non è stato sottoposto al controllo ed all’approvazione della CONSOB o di alcuna altra autorità, né lo sarà.