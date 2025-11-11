Smart Capital lancia AuCap da 7,9 milioni per sostenere la crescita del portafoglio

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente la delega
conferitagli dall’assemblea del 15 novembre 2024, deliberando un aumento di capitale in opzione
per un controvalore massimo di 7.935.270,75 euro
.
L’operazione prevede l’emissione di 4.809.255 nuove azioni ordinarie
, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 55 nuove azioni ogni 337 possedute, al prezzo di 1,65 euro per azione
(1 euro a capitale e 0,65 a sovrapprezzo). Il prezzo di sottoscrizione incorpora un premio del 4,4%
rispetto al corso di Borsa del giorno precedente la delibera e risulta inferiore ai target price fissati da Intesa Sanpaolo (2,00 euro) e Alantra (1,85 euro).
I diritti di opzione
saranno esercitabili dal 24 novembre all’11 dicembre 2025
e negoziabili su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale fino al 5 dicembre.
Le risorse
raccolte saranno destinate a rafforzare la capacità di investimento della società
, sia ampliando il numero di partecipazioni sia incrementando le quote in aziende con migliori prospettive di crescita. Le nuove azioni avranno godimento regolare e saranno automaticamente ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
"L’operazione è volta a sostenere il piano di sviluppo di Smart Capital, ampliando la capacità di investimento del portafoglio e consentendo la valutazione di nuove opportunità, anche in ottica di possibili investimenti di maggioranza e di incremento delle partecipazioni nelle società con migliori prospettive di crescita, in linea con l’approccio imprenditoriale e di lungo termine di Smart Capital", ha commentato Andrea Costantini
, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, e Andrea Faraggiana
, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital.