Smart Capital lancia AuCap da 7,9 milioni per sostenere la crescita del portafoglio

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente laconferitagli dall’assemblea del 15 novembre 2024, deliberando unper un controvalore massimo diL’operazione prevede l’emissione di, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 55 nuove azioni ogni 337 possedute, al(1 euro a capitale e 0,65 a sovrapprezzo). Il prezzo di sottoscrizione incorpora unrispetto al corso di Borsa del giorno precedente la delibera e risulta inferiore ai target price fissati da Intesa Sanpaolo (2,00 euro) e Alantra (1,85 euro).saranno esercitabilie negoziabili su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale fino al 5 dicembre.Leraccolte saranno destinate a rafforzare la, sia ampliando il numero di partecipazioni sia incrementando le quote in aziende con migliori prospettive di crescita. Le nuove azioni avranno godimento regolare e saranno automaticamente ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan."L’operazione è volta a sostenere il piano di sviluppo di Smart Capital, ampliando la capacità di investimento del portafoglio e consentendo la valutazione di nuove opportunità, anche in ottica di possibili investimenti di maggioranza e di incremento delle partecipazioni nelle società con migliori prospettive di crescita, in linea con l’approccio imprenditoriale e di lungo termine di Smart Capital", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, e, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital.