Arterra Bioscience, fatturato al 30 settembre sale a 3,6 milioni di euro

Finanza
Arterra Bioscience, fatturato al 30 settembre sale a 3,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Arterra Bioscience, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato un fatturato al 30 settembre 2025 pari a 3,6 milioni di euro, in aumento del 29% circa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

"Il fatturato al 30 settembre 2025 è in aumento da circa 2,8 milioni a circa 3,6 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+29%) - ha detto Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience - Il fatturato registrato nel III trimestre e gli ordini ricevuti ci dovrebbero consentire di raggiungere gli obbiettivi prefissati per il 2025".
