Impianti, contratto da 1,6 milioni nel settore della Difesa

(Teleborsa) - Impianti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, ha annunciato di essersi aggiudicata undel valore di circaper la realizzazione die sistemipresso un primario ente pubblico italiano attivo nel settore della. L’esecuzione contrattuale è prevista tra gli esercizi 2025 e 2026. Il progetto comprende ile la progettazione di Control Room "sicurizzate" ad alto contenuto tecnologico."Questo importante award rientra nella strategia di sviluppo che abbiamo intrapreso già nel 2022 con la creazione della business unit ‘Difesa’ – ha dichiarato, fondatore e CEO di Impianti –. È l’espressione della nostra volontà di evolverci da business developer a creatori di innovazione nei settori tecnologici emergenti, come la Mobilità Aerea Avanzata, dove le control room saranno sempre più un punto nevralgico dello sviluppo sostenibile".