Impianti, contratto da 1,6 milioni nel settore della Difesa

(Teleborsa) - Impianti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, ha annunciato di essersi aggiudicata un progetto
del valore di circa 1,6 milioni di euro
per la realizzazione di Control Room
e sistemi Videowall
presso un primario ente pubblico italiano attivo nel settore della Difesa
. L’esecuzione contrattuale è prevista tra gli esercizi 2025 e 2026. Il progetto comprende il refitting
e la progettazione di Control Room "sicurizzate" ad alto contenuto tecnologico.
"Questo importante award rientra nella strategia di sviluppo che abbiamo intrapreso già nel 2022 con la creazione della business unit ‘Difesa’ – ha dichiarato Simone Lo Russo
, fondatore e CEO di Impianti –. È l’espressione della nostra volontà di evolverci da business developer a creatori di innovazione nei settori tecnologici emergenti, come la Mobilità Aerea Avanzata, dove le control room saranno sempre più un punto nevralgico dello sviluppo sostenibile".