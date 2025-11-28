Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 181,68 e primo supporto individuato a 180,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,89.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```