Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 181,68 e primo supporto individuato a 180,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 182,89.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)