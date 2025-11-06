Milano 12:22
UE autorizza l'acquisizione di Prima da parte di AXA e Neurone

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto dell'italiana Prima Assicurazioni da parte della francese AXA e della cipriota Neurone Capital. L'operazione riguarda il settore assicurativo.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
