New York: andamento sostenuto per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,49%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 165,7 USD. Rischio di discesa fino a 158,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 172,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)