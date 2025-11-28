Milano 17:35
New York: in calo Gilead Sciences

(Teleborsa) - Retrocede la società biofarmaceutica americana, con un ribasso dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana di Gilead Sciences è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Gilead Sciences è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,1.

