New York: in calo Gilead Sciences

(Teleborsa) - Retrocede la società biofarmaceutica americana
, con un ribasso dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di Gilead Sciences
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Gilead Sciences
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 126,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)