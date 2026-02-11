Wall Street contrastata, esaurito lo slancio offerto dai dati sul mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 50.221 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.957 punti.Leggermente positivo il(+0,3%); pressoché invariato l'(+0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,56%),(+1,70%) e(+1,11%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,18%),(-1,04%) e(-0,77%).Le perdite nei titoli deihanno compensato la spinta al sentiment derivante dal rapporto sui nonfarm payrolls di gennaio. L'entusiasmo iniziale sembra infatti essersi esaurito con i trader che stanno scontando meno tagli dei tassi d'interesse da parte dellaaumentando la domanda sull'obbligazionario.L'economistadi DWS ha definito il report di gennaio una "sorpresa significativa", con 130mila nuovi occupati che segnano un "ottimo avvio del 2026". Nonostante le revisioni indichino un 2025 "ancora più debole del previsto", il mercato appare "prossimo alla piena occupazione".Scherrmann ha sottolineato l'andamento "eterogeneo" dei settori legati all'IA e ha previsto che la Fed manterrà la"invariata" finché l'inflazione non assorbirà l'effetto dazi, dinamica attesa verso la "metà del 2026". Persistono tuttavia, ha aggiunto, "criticità legate alla qualità dei dati" storici.Tra i(+3,96%),(+3,23%),(+2,73%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,69%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.(+6,53%),(+6,25%),(+5,39%) e(+4,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,59%.Seduta negativa per, che scende del 7,99%.Sensibili perdite per, in calo del 7,73%.In apnea, che arretra del 6,36%.