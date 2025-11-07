Milano 17:35
Ponte sullo Stretto: riunione al MIT dei tavoli tecnici istituzionali

Oltre agli aspetti di sicurezza e di attraversamento dinamico, focus su ottimizzazione servizi di collegamento

(Teleborsa) - Riuniti oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma i due tavoli tecnici istituzionali (sicurezza e attraversamento dinamico) per discutere alla presenza delle autorità designate dal decreto del Ministro Salvini, sia degli aspetti legati alla sicurezza della navigazione durante i lavori del collegamento stabile, per validare le interferenze sin dalla prima fase propedeutica ai lavori, sia per aprire un confronto costruttivo sull'implementazione ed il miglioramento del collegamento dinamico nello stretto di Messina.

Nel corso dei lavori, sono state affrontate le problematiche legate agli orari dei mezzi di collegamento rispetto ai treni ed agli aerei e come ottimizzare ed implementare il servizio.

