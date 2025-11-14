EnVent rafforza l'area mercati e advisory con Antonio Guglielmi, Andrea Cavalleri e Fabio Pizzoccheri

Mediobanca

(Teleborsa) - A ventidue anni dalla sua fondazione,prosegue lo sviluppo societario con ladel mondo economico-finanziario internazionale. Antonio Gugliemi, già consigliere di amministrazione di EnVent Italia Sim, con incarico speciale per il coordinamento strategico delle attività nel mercato dei capitali, specificamente nell'equity&debt capital market; Andrea Cavalleri nominato Director nel board di EnVent Capital Markets LTD (FCA regulated) a Londra per lo sviluppo delle attività di advisory; Fabio Pizzoccheri già nominato nei mesi scorsi Director nel board di EnVent Capital Markets LTD (FCA regulated) a Londra.Scendendo nei dettagli,, banchiere di lungo corso nell'investment banking internazionale a Londra, Milano e Roma (a lungo in), già nel consiglio di EnVent Italia SIM con Francesco Roncaglio Presidente, Andrea Battista Consigliere e Franco Gaudenti AD, coordinerà le strategie di accesso ai mercati finanziari e la supervisione delle operazioni di quotazione e collocamento azionario a stretto contatto con tutti i membri dei team e delle altre funzioni aziendali, con l'obiettivo di un efficace coordinamento e gestione delle attività di mercato e delle operazioni di equity&debt capital markets dei clienti corporate, nonché l'introduzione di iniziative di mercato e nuovi strumenti finanziari.Questa iniziativa "risponde all'obiettivo di, favorendo un'interazione efficace e costante con i clienti, gli investitori, gli operatori di mercato e tutti gli stakeholders", si legge in una nota., con una trentennale esperienza nel capital markets, nell'asset management e nell'insurance in banche d'affari e primarie società di asset management internazionali, si dedicherà nella base di Londra allo sviluppo di attività innovative e nuovi progetti contribuendo all'ampliamento del business model con lo scopo di accrescere le relazioni di business e l'operatività con la comunità finanziaria di fondi d'investimento, asset manager e family office presenti nella City e attivi verso i Paesi europei e l'Italia., partner di ADVANT Nctm a Londra con una consolidata esperienza legale e specializzazione in M&A, Corporate Finance a Capital Market, ha fatto il suo ingresso nel board di EnVent Capital Markets Ltd già nei mesi scorsi con l'obiettivo di supportare e contribuire significativamente allo sviluppo del business model della Società nelle diverse linee di business di specializzazione ed in particolare nelle relazioni con i financial sponsor."Sono particolarmente lieto per l'ingresso e l'affiancamento di tre professionisti di lungo corso e profonda expertise nei mercati dei capitali public&private come Antonio, Andrea e Fabio con i quali abbiamo già iniziato a lavorare per affiancare e consigliare i clienti con servizi, attività e prodotti per ogni esigenza legata alla specificità del ciclo d'impresa - ha dettodi EnVent Group - In un ciclo di profondo cambiamento dell'industria finanziaria come quello attuale, in special modo in Italia, EnVent con ancora maggiore determinazione e incisività si focalizza sulle aziende del mid-market che costituiscono la spina dorsale del sistema industriale del Paese e per le quali occorrono soluzioni ad hoc di capitale paziente per la crescita".