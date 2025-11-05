Milano 13:20
Enertronica Santerno, Tribunale apre liquidazione giudiziale. Risolto contratto EGA con EnVent

(Teleborsa) - Enertronica Santerno, società sospesa da giugno 2022 su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, ha reso noto che EnVent ha comunicato la risoluzione, con efficacia dal 3 dicembre 2025, del contratto in essere per lo svolgimento dell'incarico di Euronext Growth Advisor.

La società ha anche informato che il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Enertronica, nominato nella veste di curatori Gian Luca Mattioli Belmonte Cima e Renato Santini, autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Ciò segue la chiusura senza soluzioni della Composizione Negoziata della Crisi, durante la quale non è stato raggiunto un accordo con i creditori, come comunicato il mese scorso.
