Enertronica Santerno, Tribunale apre liquidazione giudiziale. Risolto contratto EGA con EnVent

(Teleborsa) - Enertronica Santerno
, società sospesa da giugno 2022 su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, ha reso noto che EnVent
ha comunicato la risoluzione
, con efficacia dal 3 dicembre 2025, del contratto in essere per lo svolgimento dell'incarico di Euronext Growth Advisor
.
La società ha anche informato che il Tribunale di Bologna
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale
di Enertronica, nominato nella veste di curatori Gian Luca Mattioli Belmonte Cima e Renato Santini, autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Ciò segue la chiusura senza soluzioni della Composizione Negoziata
della Crisi, durante la quale non è stato raggiunto un accordo con i creditori, come comunicato il mese scorso
.