MeglioQuesto, risolto mandato di EGA con illimity. Si dimette l'AD Girardi

MeglioQuesto

Borgosesia

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha reso noto che - dovendosi ritenere esaurite le interlocuzioni finalizzate a valutare una possibile prosecuzione del rapporto con- deve considerarsiconferito a quest’ultima a settembre 2024. La stessa illimity ha comunicato alla società l’intervenuta risoluzione in ragione del mancato completamento, entro il 31 ottobre scorso, di alcune pattuite attività indicate nel mandato stesso (tra cui l’approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali secondo i criteri della continuità), propedeutiche alla riammissione a quotazione dei titoli. La società ha avviato il processo per individuare un nuovo EGA in sostituzione di illimity Bank.Al tempo stesso, considerate venute meno le condizioni per il proseguimento di un proprio impegno diretto nell’ambito del processo di ristrutturazione finanziaria in atto, l'Amministratore Delegatohadalla carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato. La società ha comunqueconferito aper i servizi di advisory finanziaria a supporto del processo di risanamento.A seguito delle dimissioni di Girardi, il Consiglio di Amministrazione ha. Questi, che a partire dal 28 giugno 2024 ricopriva la carica di Chief Financial Officer, ha accettato prontamente le nuove cariche. Pedruzzi svolge la professione di consulente strategico specializzato in operazioni di risanamento aziendale in favore di gruppi e singole imprese sul territorio nazionale.