Milano 11:53
42.966 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:53
9.718 -0,03%
Francoforte 11:53
23.536 -1,26%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6179, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6149. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6209.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```