Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,05%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6179, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6149. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6209.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)