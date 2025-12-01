Milano 11:53
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,03%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9335, mentre il primo supporto è stimato a 0,9313. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
