Azimut, raccolta netta di 1,8 miliardi a ottobre 2025 e 17,1 miliardi da inizio anno

Azimut

(Teleborsa) - Nel mese diil Gruppoha registrato unadi 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 (67%) destinati alle soluzioni gestite. Il datosi attesta a 17,1 miliardi, in linea con l’obiettivo per il 2025 fra 28 e 31 miliardi.Lehanno raggiunto il nuovo massimo storico di 126,7 miliardi a fine ottobre (+18% da inizio anno), grazie al forte slancio globale di Azimut e la sua presenza in 20 Paesi., commenta: “Anche ottobre ha confermato la forza del nostro modello, con € 1,8 miliardi di raccolta netta, e un nuovo massimo storico delle masse a € 126,7 miliardi. Si tratta di un’ulteriore conferma della crescita solida e sostenibile, che attraversa tutte le linee di business del Gruppo – Integrated Solutions, Global Wealth e Institutional & Wholesale – sia in Italia sia a livello globale. La nostra rete italiana continua a distinguersi, in particolare nel segmento dei private markets, con nuovi closing che rafforzano la nostra leadership nel settore. Allo stesso tempo, le affiliate strategiche negli Stati Uniti e in Australia stanno crescendo a ritmo sostenuto, supportate anche da operazioni mirate di M&A. Con € 17,1 miliardi raccolti da inizio anno, siamo pienamente in linea con i nostri obiettivi e pronti a continuare a guidare il settore del risparmio gestito in Italia.”Azimut ha inoltre precisato che "la formale presentazione delle istanze relative all’– inclusa la scissione parziale prodromica e funzionale all’operazione di Azimut Capital Management SGR S.p.A. – seguirà la finalizzazione delle attività previste dal rapporto ispettivo. Nel contesto di tale processo, le Autorità interessate (Banca d’Italia, Consob e Banca Centrale Europea, per i rispettivi profili di competenza) procederanno con le successive valutazioni finalizzate all’esame delle relative istanze di autorizzazione".