Fineco, ricavi 9 mesi in leggero calo nonostante balzo del Brokerage

Fineco

(Teleborsa) -, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, ha registratopari a 969,6 milioni di euro nei, -1,5% rispetto ai 984,1 milioni dello stesso periodo del 2024, sostenuti dalla crescita dell'Investing (+10% grazie all'effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management) e dal Brokerage (+16,5% a/a grazie all'allargamento della base degli investitori attivi), che hanno quasi compensano il calo del margine finanziario (-12.8% a/a, guidato da tassi d'interesse più bassi). L'di periodo è stato pari a 480,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 490 milioni dello stesso periodo del 2024.al 30 settembre 2025 si attestano a 154,6 miliardi di euro, in rialzo (+14,3% a/a) rispetto a settembre 2024. Il saldo dellarisulta pari a 71,2 miliardi, in rialzo del 11,6% a/a, il saldo dellarisulta pari a 52,5 miliardi (+21,4% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 30,8 miliardi (+9,4% a/a). In particolare, i TFA riferibili alla clientela con asset superiori a €500.000 si attestano a €77,6 miliardi (+19,8% a/a).Le masse gestite disono pari a 39,8 miliardi di euro, di cui 27,7 miliardi relativi a classi retail (+18,9% a/a) e 12 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +4,9% a/a)Continua la robusta acquisizione di, pari a 144.702 nei nove mesi 2025 (+32,6% a/a), portando il totale a 1.763.604 clientiNel mese dila raccolta è stimata in circa 1,3 miliardi di euro (in crescita di oltre il 30% a/a). La raccolta gestita è stimata a circa 0,5 miliardi (in crescita di oltre il 20% a/a); la diretta a circa -0,1 miliardi. La raccolta amministrata è stimata a circa 0,9 miliardi, e ha sostenuto i ricavi del brokerage, che nel mese di ottobre sono stimati a circa 31,5 milioni. Nuovi clienti nel mese stimati a circa 19.300 (in crescita di circa il 30% a/a).