Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,83%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.799,92 punti

Finanza
Si è mosso in territorio negativo l'indice tecnologico di Wall Street, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 24.799,92 punti.
