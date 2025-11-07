Milano 15:30
42.827 -0,56%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 15:30
46.733 -0,38%
Londra 15:30
9.644 -0,94%
Francoforte 15:30
23.499 -0,99%

Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,61%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.977,73 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA presenta una flessione dello 0,61%, a quota 24.977,73 in apertura.
