Eventi e scadenze: settimana dell'1 dicembre 2025

(Teleborsa) -- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Bruxelles - 22ª riunione del consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e il Kazakhstan. La riunione sarà presieduta da Yermek Kosherbayev, ministro degli Affari esteri del Kazakhstan. La delegazione dell'UE sarà guidata dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas- Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti- Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa alle ore 12.30 e alle ore 18.00 i partecipanti del 21° Foro di Dialogo Italia Spagna- I ministri dell'Occupazione e della politica sociale dell'UE discuteranno di alloggi a prezzi accessibili, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, di sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro e dell'agenda di semplificazione dell'UE- Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle ore 9.30 visita il Centro di Sviluppo Materiali del Gruppo Rina in Via di Castel Romano e alle ore ore 17.00 interviene in videocollegamento all'evento "Come sostenere la competitività dell'industria meccanica", organizzato da Anima Confindustria- Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina, dopo un intervento di Denys Shmyhal, ministro della Difesa ucraino, e di Radmila Shekerinska, vicesegretaria generale della NATO, e discuterà di prontezza alla difesa09:30 -- Sala della Promoteca, Piazza del Campidoglio, Roma - Incontro annuale, organizzato da AREL, che da oltre 20 anni riunisce esponenti di rilievo della politica, dell'imprenditoria e della società civile di Italia e Spagna per un confronto e una collaborazione strategica tra i due Paesi con focus sulle sfide economiche e geopolitiche europee e sulle opportunità di crescita comune. Tra i partecipanti, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria09:50 -- Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio - 15° incontro internazionale dei ministri della Giustizia promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Interviene il vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani10:30 -- Confindustria Toscana Centro e Costa, Firenze - Tappa fiorentina del roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria per rafforzare il dialogo con il tessuto produttivo e supportare lo sviluppo delle imprese e delle filiere strategiche del Paese. Interverranno, tra gli altri, Dario Scannapieco (AD di CDP), Anna Lambiase (Presidente CDP Venture Capital SGR) e Maurizio Bigazzi (Presidente Confindustria Toscana)11:00 -- Associazione Civita, Roma - L'evento, organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia con Associazione Civita, promuove il ruolo dei fondi europei nel settore culturale come motore di crescita e innovazione tecnologica. Partecipano, tra gli altri, il Presidente di Associazione Civita, Gianni Letta e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto11:00 -- Aula Magna Giampiero Pesenti, Politecnico di Milano - Cerimonia dell'inaugurazione del 163° Anno Accademico del Politecnico di Milano, "Technology for humanity". Discorso inaugurale di Donatella Sciuto (Rettrice, Politecnico di Milano), intervento di Mario Draghi e dichiarazione ufficiale di apertura dell'Anno Accademico13:00 -- Member's Salon del Parlamento europeo, Bruxelles - Evento di Fondazione Finanza Etica, Banca Etica e la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (Febea). Tra gli interventi, Gelsomina Vigliotti (Presidente di BEI - European Investment Bank), Federica Ielasi (Università di Firenze e Vicepresidente di Banca Etica) e Teresa Masciopinto (Presidente di Fondazione Finanza Etica)15:00 -- Torre Gioia 22, Milano - Presentazione della nuova edizione della Ricerca Nazionale sulle Società Benefit "Un'ondata di innovazione", condotta da NATIVA, il Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, l'Università di Padova, la Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit15:30 -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, riceverà il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Rossen Jeliazkov, a Palazzo Chigi- Regolamento Medio-Lungo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in prima convocazione- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del Piano industriale 2026-2028 - CDA: Disamina e approvazione del Piano industriale 2026-2028 Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. All'evento parteciperanno 54 imprese che avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- I ministri della Salute dell'UE discuteranno dell'atto legislativo sui medicinali critici. Durante una colazione di lavoro procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sull'impatto dei prodotti del tabacco e della nicotina di nuova generazione sui minori e sui giovani- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Manama, nel Bahrein, per partecipare al Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo- Bilancio finanza pubblica della Francia- Bruxelles - Il 6º Consiglio di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sarà presieduto dal ministro degli Affari esteri armeno Ararat Mirzoyan. La delegazione dell'UE sarà guidata dall'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Anche la commissaria per l'Allargamento Marta Kos parteciperà per conto dell'UE09:00 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - All'assemblea di ALIS, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, parteciperanno membri del Governo, referenti istituzionali, imprese, tecnici, professionisti e stakeholders. Interverranno, tra gli altri, i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida e Giuseppe Valditara09:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Villa Madama, Roma - Il Forum, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia, prevederà tavoli settoriali, una sessione plenaria istituzionale e momenti di networking per approfondire le relazioni di cooperazione economica fra i due Paesi15:00 -- Università degli Studi Roma Tre, Roma - L'incontro approfondirà evoluzioni normative, dinamiche dei mercati equity e contributi delle imprese nel segmento EGM, con interventi istituzionali, accademici e testimonianze dal mondo finanziario. Interverranno, tra gli altri, Massimiliano Celli (Direttore Dipartimento di Economia Aziendale, Università Roma Tre). Nadia Linciano (Segretario Generale CONSOB) e Giulio Bastia (Condirettore Generale Banca Finnat)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - Mediocredito Centrale, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presentano il Francobollo appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy" dedicato al Fondo di Garanzia per le PMI. Partecipa, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in seconda convocazione12:30 -- Appuntamento: "Deutsche Bank Chief Investment Office - Outlook 2026". Verranno approfondite insieme a Manuela Maccia, Chief Investment Officer per l'Italia, le prospettive economiche e finanziarie per il prossimo anno All'evento parteciperanno 54 imprese che avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Manama, nel Bahrein, per partecipare al Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo- Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle ore 10.00 partecipa all'evento "Infratel Italia incontra le Regioni", presso la sede di Infratel Italia e alle ore 18.00 partecipa alla Giornata del Commercio Romano organizzata dall'Associazione Botteghe Romane a Palazzo Piacentini- €-coin; Ita-coin09:00 -- Caserma dei Carabinieri 'Salvo D'Acquisto', Roma - La 2ª edizione della Conferenza internazionale organizzata dal giornale Cybersecurity Italia, dedicata a Spazio e fondale marino, riunirà esperti civili e militari, rappresentanti istituzionali, aziende strategiche e stakeholder internazionali. Tra i partecipanti, il sottosegretario di Stato, Butti, il DG dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Presidente di Leonardo, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'AD di Thales Alenia Space Italia10:00 -- Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Roma - Incontro organizzato dall'Agenzia del Demanio "Verso una nuova conoscenza: intelligenze integrate per la gestione innovativa e la tutela del patrimonio dello Stato". Interverranno, tra gli altri, Alessandra dal Verme, Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio e Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA10:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Conferenza di lancio di H.E.R.O. - Humanoid for Enhanced Road Operations, il primo umanoide brevettato per operare in sicurezza nei cantieri stradali. sviluppato da Edil San Felice in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e NOTOS Group La conferenza stampa si terrà nell’ambito della Mid & Small Conference in Borsa Italiana:10:00 -- Hotel Parco dei Principi, Roma - Manifestazione dedicata alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla filiera impiantistica, promossa da Confindustria con il supporto di ASSISTAL. Tra gli interventi, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Rossi (Presidente di ASSISTAL), Paolo Arrigoni (Presidente del GSE), Giuseppe Busia (Presidente dell'ANAC) e Lara Ponti (Vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale)10:30 -- Garum - Circo Massimo, Roma - Assemblea Pubblica di Confimi Industria dal titolo "Cara Energia…", appuntamento dedicato al confronto sulle principali sfide energetiche e industriali per il sistema produttivo italiano. All'incontro interverranno, Paolo Agnelli, Presidente Confimi Industria, esponenti del Governo e delle Istituzioni e rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione10:30 -- Teatro Parenti, Milano - Presentazione del primo Climate Transition Plan del Gruppo A2A. Parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, Vanessa Havard Williams Transition Finance Council, member of the UK Government's Transition Plan working group, Sara Lovisolo Head of ESG Development, Amundi Italy e Telmo Pievani Filosofo dell'evoluzione11:00 -- Villa Miani, Roma - incontro annuale organizzato dalla Fondazione ANIA, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo assicurativo, finanziario e accademico. La giornata è dedicata a temi e progetti sviluppati sul territorio. Tra gli interventi, Giovanni Liverani (Presidente ANIA), Maria Bianca Farina (Presidente Fondazione ANIA) e il ministro Giuseppe Valditara11:30 -- Sede Enac di Roma - La cerimonia di Inaugurazione del Palazzo dell'Aviazione Civile, si svolgerà alla presenza dei vertici Enac, Pierluigi Di Palma (Presidente) e Alexander D'Orsogna (Direttore Generale), di Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini14:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles15:00 -- Centro Studi Americani, Roma - Lectio Magistralis di Giuseppe Zafarana, Presidente del CdA di ENI dal titolo "Sicurezza e transizione energetica: nuovi equilibri globali e strategie di resilienza"15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati16:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) in audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles17:00 -- Casina Poste, Lungotevere Flaminio, Roma - Serata finale della seconda edizione del Premio TG Poste. L'evento di Poste Italiane, si terrà alla presenza dei vertici aziendali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- I ministri saranno invitati ad approvare una posizione del Consiglio (orientamento generale) sulla direttiva sui pesi e sulle dimensioni di taluni veicoli stradali. Il Consiglio punterà inoltre a definire una posizione su due proposte del pacchetto controlli tecnici, una relativa ai controlli tecnici periodici e una relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli08:30 -- Aula convegni del Senato - Le Commissioni Difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'ambito dell'esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-202709:30 -- Prima edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore e dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Guido Crosetto, Giuseppe Cavo Dragone (Presidente Comitato Militare NATO), Luciano Portolano (Capo di Stato Maggiore della Difesa), Carmine Masiello (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito), Michele Valensise (Presidente Istituto Affari Internazionali) e Giovanni Iannucci (Comandante COVI, Ministero della Difesa)09:30 -- Scuola di Perfezionamento per le forze di polizia, Piazza di Priscilla, Roma - Evento di Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, organizzato in occasione di Utilitalia Nexus, il primo Forum per la sicurezza delle reti. Tra gli ospiti: i ministri Matteo Piantedosi e Gilberto Pichetto Fratin, Luca Dal Fabbro (Presidente Utilitalia) e Bruno Frattasi (Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)10:30 -- L'Assemblea nazionale della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) dal titolo "Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità", si terrà a Roma, all'Auditorium della Conciliazione. Interverrà , tra gli altri, il ministro Adolfo Urso11:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia11:00 -- Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea Nazionale CNA, all'Auditorium della Conciliazione15:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la seconda volta nel corso del 2025 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di CONSOB, COVIP e IVASS. Alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro18:00 -- Quirinale - Cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Comunicazione BOT- Risultati di periodo: Terzo trimestre 2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 202509:15 -- Appuntamento: Presentazione del Global Outlook 2026 con Bruno Rovelli, Managing Director - Chief Investment Strategist di BlackRock Italia- Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Il Consiglio sarà invitato ad approvare le conclusioni del Consiglio sulla competitività europea nel decennio digitale. I ministri dei Trasporti dell'UE procederanno inoltre a scambi di opinioni sulla digitalizzazione e sulla riduzione degli oneri per le imprese nel settore digitale. Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento sui servizi digitali- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia10:00 -- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dalla CONSOB con il Comitato Edufin durante il quale verranno presentati i risultati del primo "Rapporto sull'educazione finanziaria nelle scuole italiane". Interverranno, tra gli altri, il Presidente della CONSOB, Paolo Savona, il direttore del Comitato Edufin, Donato Masciandaro, il ministro Giancarlo Giorgetti e il Segretario Generale IVASS, Ida Mercanti10:00 -- Sede CNEL, Roma - 59ª edizione del Rapporto CENSIS che prosegue l'analisi e l'interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del Paese. Interverranno Massimiliano Valerii(Consigliere Delegato CENSIS) e Giorgio De Rita (Segretario Generale CENSIS)11:00 -- Associazione Civita, Roma - Presentazione dell'edizione 2025 del Rapporto annuale L'Italia che Ricicla, di Assoambiente. L'evento, che ha ricevuto il Patrocinio del MASE e di ISPRA, fa ogni anno il punto sullo stato di salute del settore del riciclo rifiuti, illustrando dati e trend di mercato, criticità e avanzando proposte per migliorare le performance del nostro Paese in termini di circolarità. Chiuderà l'evento Chicco Testa, Presidente ASSOAMBIENTE11:00 -- Piazza del Quirinale, Roma - Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025