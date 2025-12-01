Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Sottotono la big tedesca delle costruzioni
, che passa di mano con un calo del 2,10%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 303 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 295,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 310,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)