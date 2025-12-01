Milano 12:00
Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Sottotono la big tedesca delle costruzioni, che passa di mano con un calo del 2,10%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 303 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 295,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 310,4.

