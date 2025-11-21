Milano 10:21
Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni, che sta segnando un calo del 2,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il colosso delle costruzioni è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 286 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 281,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 290,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
