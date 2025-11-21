Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni
, che sta segnando un calo del 2,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hochtief
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il colosso delle costruzioni
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 286 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 281,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 290,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)