Harmonic Innovation Group attrae 592 milioni di euro per Piano Industriale 2026-2030

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diSocietà Benefit approva ile l'operazione straordinaria di finanziamento al servizio della sua esecuzione. Siglato il closing del round di finanziamento che vede HIG attrarre capitali per complessivitra equity e finanziamento soci convertibile che supporteranno l'importante piano di acquisizioni e investimenti funzionali al potenziamento della dotazione di asset tangibili e intangibili di HIG, coerenti con la propria missione.– progetto promosso dathink tank internazionale sui temi dell'economia dello sviluppo e dell'innovazione – consolida la prospettiva strategica di affermarsi come game changer globale promuovendo una via italiana e mediterranea alla costruzione di futuro ed allo sviluppo sostenibile, anche valorizzando la centralità culturale e strategica del Mezzogiorno d'Italia e dell'area EUMENA e Global South.L'obiettivo è accelerare lo sviluppo dicreando la principale piattaforma collaborativa globale (fisica e digitale) impegnata nella generazione di innovazione e ricerca, nuove tecnologie e buone prassi, sulla base di una visione etica e umanistica, accrescendo progressivamente la community diffusa di utenti, centri di ricerca, fondi di investimento, player industriali istituzioni ed imprese che ne condividono i principi e vi partecipano per sostenere la propria crescita industriale e strategica.Harmonic Innovation Ecosystem si configurerà come integratore di ecosistemi e piattaforma di piattaforme, process & product driven con focus sull'AI, con l'obiettivo di guidare la nascita di un nuovo cluster all'interno del mercato globale dell'innovazione – un mercato che oggi vale circa €10 trilioni– dedicato a un'innovazione realmente human-centered ed ethics-based. Tale prospettiva è resa possibile ed è già in essere quale effetto del posizionamento distintivo già consolidato grazie alla visione dell'Innovazione Armonica, definita e sviluppata dal Presidente Fondatore Francesco Cicione, e all'ecosistema globale che intorno ad essi è nato.L'operazione vede come lead investor la spagnolaspecializzata in finanza strutturata e alternativa, che opera per conto e in collaborazione con alcuni dei principali family office ed istituzioni finanziarie euro-asiatiche e emiratine, con un portfolio di attività liquide per un valore di circa €6,8 miliardi negli ambiti chiave dell'energy, healthcare, innovazione&AI e real estate. Rubicon è affiancata da IMCI+International attraverso un veicolo di nuova costituzione. Si conferma, inoltre, l'impegno dei principali soci già presenti nel capitale di HIG come Santo Versace e sua moglie Francesca De Stefano, Antonio e Angelo Ferraro attraverso la 2EFFE Holding, oltre a Entopan e Darwin.La struttura prevede un aumento di capitale pari a 30 milioni di euro, che saranno sottoscritti per 15milioni di euro dal Consorzio Ispanico – Elvetico e, per la restante parte, dai già citati soci. Il resto delle risorse finanziare, per un valore di 562,5 milioni di euro sarà, invece, erogato a tranche a partire da giugno 2026 dacome finanziamento soci convertibile ad una valutazione iniziale superiore al miliardo di euro.Per HIG nella strutturazione dell'operazione fino al closing, al fianco di Entopan, ha agito come advisor economico finanziario il team di Valuation&Modelling di Deloitte, guidato da Francesco Iannamorelli, Equity Partner."Oggi non è il traguardo ma è una pietra miliare nel percorso, fatto e da fare, per porre le condizioni volte a creare mercato per una precisa tipologia di innovazione. È il risultato di 25 anni di lavoro che Entopan, – commenta– promotore del progetto, ha svolto con determinazione forte della visione del fondatore Francesco Cicione e dell'incondizionato appoggio che ha trovato lungo il cammino da parte di altri imprenditori, innovatori, istituzione finanziarie, università, solo per citarne alcuni. Vogliamo costruire dal basso una politica industriale con ambizioni globali, ma radicata in Italia, nel suo Mezzogiorno e nel Mediterraneo e costruire un futuro migliore. Vogliamo creare un'alternativa alla visione quantitativa dell'innovazione oggi egemone a livello globale custodendo la centralità dell'umano cui ci esorta ripetutamente Papa Leone XIV. Beneficiamo in modo incontrovertibile in molti settori dei grandi passi dell'innovazione tecnologica, ed è straordinario, ma sono anche sempre più evidenti gli effetti derivanti da un'innovazione non pensata in ottica di impatto positivo sull'essere umano prima che di profitto. È a questo che rispondiamo proponendo un'alternativa che arriva con perfetto time to market, in un momento in cui il numero di persone che sentono lo stesso bisogno di innovare eticamente, non per imbrigliare il progresso ma al contrario per garantirlo nel lungo periodo, cresce esponenzialmente. Lavoriamo per questo"."Il nostro investimento e l'operazione nel suo complesso – commenta– permetterà di accelerare l'esecuzione del piano e lo sviluppo dell'Harmonic Innovation Ecosystem. Grazie a questa straordinaria piattaforma fisica e digitale, con focus su AI, vogliamo produrre impatti diretti e di sistema su settori chiave quali energia, biotecnologia, economia circolare e digitalizzazione industriale. Quando a inizio 2024 ho incontrato per la prima volta il fondatore Francesco Cicione, ho riconosciuto in lui un leader visionario e nel suo progetto e nel team fortissime potenzialità. L'innovazione armonica può diventare un asset trasformativo in cui inscrivere e sperimentare nuovi modelli di sviluppo. L'insieme di questi fattori è pianamente coerente con il mandato raccolto da IMCI+ International dal proprio network di investitori che include 50 tra i principali family office e banche di investimento al mondo. Sono molto contento di poter contribuire a far decollare un progetto tanto inedito, coraggioso e necessario"."Questa operazione – commenta– rappresenta una forte scommessa di Rubicon nel continente. Per noi è una mossa strategica per contribuire a ridefinire la mappa dell'innovazione in Europa, nel Mediterraneo e nel Mondo, con tutti gli impatti positivi che ne possono derivare. Condividiamo l'urgenza di mettere a terra su grande scala la visione di Harmonic Innovation Group per creare una piattaforma global di innovazione orientata allo sviluppo sostenibile e alla collaborazione fattiva tra i vari attori pubblici e privati coinvolti. Ci accumunano visione e valori. Per costruire bene comune. L'alleanza tra la visione e l'ecosistema di Harmonic Innovation Group ed il network e gli strumenti di investimento del Consorzio Rubicon – IMCI+, sarà dirompente ed è destinata a ridefinire i modelli di innovazione e gli strumenti di accesso ai capitali anche grazie alla piattaforma Fintech che Rubicon ha in fase di avanzato sviluppo".