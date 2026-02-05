IEG, Equita alza target price: piano credibile in grado di generare valore nel medio termine

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 13,50 euro
per azione (dai precedenti 11,30 euro) il target price
su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Secondo gli analisti, il piano è credibile, fondato su una strategia coerente con il posizionamento
di IEG come organizzatore di eventi, ambito in cui vanta un forte know-how e track-record. Il business fieristico è atteso generare oltre il 60% della crescita dei ricavi al 2030 supportato dell'ampliamento dei quartieri e con limitate assunzioni da nuovi eventi.
Il piano
include elementi prudenziali sia sul fronte dei ricavi
(totalmente organico con limitato contributo da nuove fiere e crescita dei servizi) che dei margini
(i.e limitato contributo dei servizi digitali e costi di struttura in significativo aumento). Il capex è rilevante (126 milioni di euro expansion capex), ma sostenuto da solidi fondamentali: la forte attrattività delle fiere proprietarie, unita alla robusta generazione di cassa, rende gli investimenti pienamente sostenibili e strategicamente sensati.
Viene evidenziata la significativa capacità di generare cassa
: viene stimata una FCF annua media di circa 35 milioni di euro in arco piano o oltre 55 milioni di euro al netto del piano di expansion capex. Con cassa netta attesa a fine piano in area 44 milioni di euro, Equita vede spazio sia per operazioni M&A sia per una remunerazione degli azionisti superiore al payout minimo
del 20% indicato dal management (il broker è ora al 26% ma vediamo spazio per ulteriore upside).
"Riteniamo che il titolo presenti ampio potenziale di re-rating
, con gli attuali multipli che sono, a nostro avviso, particolarmente interessanti: P/E adj. 2026-27 di 10,1x-9,9x e EV/EBITDA 2026-27 di 5,0x-4,7x", si legge nella ricerca.