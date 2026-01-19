SG Company, fatturato 2025 supera 50 milioni di euro. Al lavoro su nuovo piano

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che ilconsolidato del Gruppo al 31 dicembreè complessivamente pari a, in crescita del 29,4% rispetto al medesimo dato comunicato al 30 settembre 2025 pari a 38,7 milioni, e del 44,8% rispetto al valore dell'intero fatturato consolidato di tutto l'esercizio 2024, pari a 34,6 milioni.Considerando la modifica dei principi contabili, SG Company ha raggiunto il fatturato target previsto dal Piano Industriale 2024-2026 (pari a 50,3 milioni) con 12 mesi di anticipo. Per tale ragione, con il fine di favorire ulteriormente lo sviluppo aziendale, la società, che prevederà - come per i precedenti esercizi - un percorso di crescita e di sviluppo rilevante sia in termini organici sia per linee esterne.Un confronto rispetto agli ulteriori due obiettivi previsti dal Piano Industriale al 2026 - EBITDA pari a € 4,2 milioni e rapporto PFN/EBITDA <3 - sarà possibile con l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2025, prevista per il 27 marzo 2025 (come da calendario societario diffuso in data 15 gennaio)."Gli indicatori economici di cui prendiamo visione oggi confermano la solidità del nostro modello di business e ci incoraggiano a proseguire nel percorso di crescita intrapreso - ha commentato l'- Si tratta di un risultato straordinario, sostenuto sia dalla crescita del fatturato sia da un portafoglio ordini già contrattualizzato che ci consente di guardare con fiducia al prossimo esercizio e ci sprona a porci nuovi ambiziosi obiettivi per gli anni successivi. L'intero gruppo lavora in grande sintonia, con l'obiettivo di cogliere nuove opportunità dal mercato e consolidare ulteriormente i legami tra le sisters al fine di sviluppare sinergie e creare valore e crescita condivisa".