Mare Group, commessa hi-tech da 2 milioni di euro

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato una. L'intervento, la cui, ha un valore di aggiudicazione pari a 1.915.573,03 euro (oltre IVA) e costituisce il cuore digitale del più ampio programma di rigenerazione territoriale FSC_CIS "Vesuvio Pompei Napoli".L'opera si inserisce come, un intervento infrastrutturale da 15 milioni di euro mirato alla riqualificazione dell'area e rafforza il presidio tecnologico del Gruppo nel settore e sul territorio, e si pone in continuità con i recenti interventi di digitalizzazione e fruizione inclusiva realizzati per la pubblico amministrazione, tra cui, recentemente, quello per il Parco Archeologico di Pompei.Mare Group curerà la progettazione e, basata sulla realizzazione di una sala immersiva ad alte prestazioni con visualizzazione su pareti verticali e pavimento per esperienze di realtà virtuale condivisa."Questa commessa è coerente con la nostra visione ingegneristica dell'innovazione, basata su piattaforme proprietarie scalabili, frutto della ricerca e sviluppo che da sempre caratterizzano Mare Group - ha dettodi Mare Group - La potenza di calcolo e gli strumenti interattivi avanzati utilizzati in Aerospace & Defense sono a disposizione della Pubblica Amministrazione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale. L'alta tecnologia, quando diventa semplice e fruibile, è una leva strategica per il territorio".