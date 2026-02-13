Mare Group, commessa hi-tech da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato una commessa hi-tech da 2 milioni di euro
. L'intervento, la cui realizzazione è prevista in nove mesi
, ha un valore di aggiudicazione pari a 1.915.573,03 euro (oltre IVA) e costituisce il cuore digitale del più ampio programma di rigenerazione territoriale FSC_CIS "Vesuvio Pompei Napoli".
L'opera si inserisce come asset strategico nel "BIOMA - Bioparco del Mediterraneo"
, un intervento infrastrutturale da 15 milioni di euro mirato alla riqualificazione dell'area e rafforza il presidio tecnologico del Gruppo nel settore e sul territorio, e si pone in continuità con i recenti interventi di digitalizzazione e fruizione inclusiva realizzati per la pubblico amministrazione, tra cui, recentemente, quello per il Parco Archeologico di Pompei.
Mare Group curerà la progettazione e messa in esercizio di una infrastruttura digitale avanzata
, basata sulla realizzazione di una sala immersiva ad alte prestazioni con visualizzazione su pareti verticali e pavimento per esperienze di realtà virtuale condivisa.
"Questa commessa è coerente con la nostra visione ingegneristica dell'innovazione, basata su piattaforme proprietarie scalabili, frutto della ricerca e sviluppo che da sempre caratterizzano Mare Group - ha detto Giovanni Caturano, Innovation and Communication Director
di Mare Group - La potenza di calcolo e gli strumenti interattivi avanzati utilizzati in Aerospace & Defense sono a disposizione della Pubblica Amministrazione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale. L'alta tecnologia, quando diventa semplice e fruibile, è una leva strategica per il territorio".