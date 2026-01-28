Eurotech prevede ritorno ad EBITDA positivo nel 2026 e delibera AuCap fino a 17,5 mln a servizio del Piano al 2030

(Teleborsa) - Il Cda di Eurotech
- azienda attiva nella progettazione e nello sviluppo di Edge Computer e soluzioni IoT avanzate, con un ecosistema integrato di hardware, software e servizi per system integrator e OEM - ha approvato il nuovo Piano Industriale 2026–2030
, “Eurotech neXt”, sostenuto dalle risorse finanziare raccolte in sede di Aumento di Capitale
.
Il piano si basa sul rafforzamento della crescita organica
del business, articolata su Hardware, Software & AI e Servizi & Cybersecurity; interventi di integrazione operativa
all’interno del Gruppo; crescita e sviluppo delle competenze tecnologiche
già presenti nel Gruppo, con particolare riferimento alle aree software, AI e cybersecurity.
Il Piano si basa altresì sul mantenimento dell’attuale perimetro di Gruppo
e non prevede azioni di crescita per linee esterne. Il Gruppo rimane tuttavia attento ad eventuali opportunità che possano presentarsi sul mercato.
Venendo ai numeri, i ricavi consolidati
sono attesi in una fase iniziale di stabilizzazione e moderata crescita
(2026 e 2027). Nel 2026
è previsto il ritorno ad un EBITDA positivo
con una coerente generazione di cassa, principalmente grazie ad un significativo incremento degli ordini a fine 2025 (circa +25% rispetto alla fine dell’anno precedente) e al completamento delle azioni di razionalizzazione già avviate. Nel 2027
è atteso il ritorno ad un EBIT positivo
, a conferma del progressivo rafforzamento della
redditività operativa e dell’efficacia delle iniziative di efficientamento implementate dal management. A partire dal 2028
è previsto un percorso di crescita più significativo con l’avvio di una nuova fase di sviluppo
, che porterà a raggiungere nello stesso anno circa 80 milioni di euro e nell’intorno di 100 milioni nel 2030.
Il Cda ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale
, a pagamento e in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di 17.490.031,19 euro, mediante emissione di massime 20.996.436 azioni ordinarie Eurotech, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, nel rapporto di opzione pari a 6 nuove azioni ordinarie ogni 11 azioni Eurotech possedute, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,833 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto di circa il 11,5%
rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Eurotech, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa delle medesime azioni Eurotech il giorno 27 gennaio 2026.
L’aumento di capitale è funzionale a implementare
il “Eurotech neXt”; a stabilizzare
nel patrimonio netto la riserva in conto futuro aumento capitale riveniente dai versamenti effettuati dall’azionista di maggioranza Emera; a riequilibrare
il rapporto tra mezzi propri e risorse di terzi.
É stato poi definito il calendario dell’offerta: periodo di offerta in opzione
dal 2 al 19 febbraio 2026 e negoziazione dei diritti di opzione
dal 2 al 13 febbraio 2026, estremi inclusi.
I diritti di opzione
eventualmente non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti in borsa
, per almeno due giornate di mercato aperto nelle sedute che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare
applicabile.
Infine, l’azionista di maggioranza relativa Emera
si è impegnato a sottoscrivere
la quota in opzione
di propria spettanza, pari a circa 4,3 milioni di euro, nonché tutte le azioni che rimarranno inoptate
a seguito dell’offerta in Borsa, per un importo massimo di 11,4 milioni euro (inclusivo della quota in opzione) e, in ogni caso, fino a un ammontare di azioni di nuova emissione tale da non determinare l’insorgere in capo a Emera dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto.