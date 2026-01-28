Eurotech prevede ritorno ad EBITDA positivo nel 2026 e delibera AuCap fino a 17,5 mln a servizio del Piano al 2030

Eurotech

(Teleborsa) - Il Cda di- azienda attiva nella progettazione e nello sviluppo di Edge Computer e soluzioni IoT avanzate, con un ecosistema integrato di hardware, software e servizi per system integrator e OEM - ha approvato il nuovo, “Eurotech neXt”, sostenuto dalle risorse finanziare raccolte in sede diIl piano si basa sul rafforzamento delladel business, articolata su Hardware, Software & AI e Servizi & Cybersecurity; interventi diall’interno del Gruppo; crescita e sviluppo dellegià presenti nel Gruppo, con particolare riferimento alle aree software, AI e cybersecurity.Il Piano si basa altresì sul mantenimento dell’e non prevede azioni di crescita per linee esterne. Il Gruppo rimane tuttavia attento ad eventuali opportunità che possano presentarsi sul mercato.Venendo ai numeri, isono attesi in una fase iniziale di(2026 e 2027). Nelè previsto ilcon una coerente generazione di cassa, principalmente grazie ad un significativo incremento degli ordini a fine 2025 (circa +25% rispetto alla fine dell’anno precedente) e al completamento delle azioni di razionalizzazione già avviate. Nelè atteso il, a conferma del progressivo rafforzamento dellaredditività operativa e dell’efficacia delle iniziative di efficientamento implementate dal management. A partire dalè previsto un percorso di crescita più significativo con l’avvio di una, che porterà a raggiungere nello stesso anno circa 80 milioni di euro e nell’intorno di 100 milioni nel 2030.Il Cda ha inoltre deliberato di, a pagamento e in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di 17.490.031,19 euro, mediante emissione di massime 20.996.436 azioni ordinarie Eurotech, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, nel rapporto di opzione pari a 6 nuove azioni ordinarie ogni 11 azioni Eurotech possedute, al prezzo unitario di sottoscrizione di 0,833 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione.Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora unorispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Eurotech, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa delle medesime azioni Eurotech il giorno 27 gennaio 2026.L’aumento di capitale è funzionale ail “Eurotech neXt”; anel patrimonio netto la riserva in conto futuro aumento capitale riveniente dai versamenti effettuati dall’azionista di maggioranza Emera; ail rapporto tra mezzi propri e risorse di terzi.É stato poi definito il calendario dell’offerta:dal 2 al 19 febbraio 2026 edal 2 al 13 febbraio 2026, estremi inclusi.eventualmente non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno, per almeno due giornate di mercato aperto nelle sedute che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentareapplicabile.Infine, l’azionista di maggioranza relativasi è impegnato aladi propria spettanza, pari a circa 4,3 milioni di euro, nonché tutte le azioni che rimarrannoa seguito dell’offerta in Borsa, per un importo massimo di 11,4 milioni euro (inclusivo della quota in opzione) e, in ogni caso, fino a un ammontare di azioni di nuova emissione tale da non determinare l’insorgere in capo a Emera dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto.