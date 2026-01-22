Tinexta, ricavi in aumento e margini in calo nel 2025. Nominati advisor per OPA

Tinexta

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso ilcontra 450 e 454 milioni di euro (+2-3% vs 2024),tra 102 e 103 milioni di euro (-3-4% vs 2024),rettificato delle continuing operations tra 67 e 69 milioni di euro (vs 43,7 milioni 2024) etra 320 e 322 milioni di euro (vs 321,8 milioni 2024).I dati relativi alla preview FY 2025 e i dati comparativi al 31 dicembre 2024 così come gli elementi preliminari del Piano 2026-2028 sono stati espostie delle sue controllate, tenuto conto dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 24 dicembre 2025, che prevedeva che la partecipazione detenuta da Tinexta in Tinexta Defence Holding (pari al 85,5% del capitale sociale) fosse conferita ad un blind trust che è stato istituito dalla società in data 7 gennaio 2026 e denominato T-Defence, con Spafid Trust in qualità di trustee. Il trust ha come finalità quella di dismettere la partecipazione in Tinexta Defence Holding in favore di un soggetto che sia ritenuto dal Governo in grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.L'indebitamento finanziario netto della preview 2025 riflette: l'di(pari a circa 48,3 milioni di euro) relativa alla partecipazione del 9,52% detenuta ine derivante dal cambio di controllo intervenuto in data 30 dicembre 2025; lo storno della passività per l'Opzione Put sulla quota del 14,5% detenuta dai soci di minoranza di Tinexta Defence Holding, pari a 13,5 milioni di euro, derivante dal deconsolidamento e da accordi sottoscritti in tal senso con i soci di minoranza di quest'ultima. La preview sull'indebitamento finanziario netto non include i proventi attesi dalla cessione della partecipazione in Tinexta Defence Holding, il cui valore di carico è pari a 79,7 milioni di euro.Il CdA ha esaminato gli elementi preliminari relativi al, che prevede un aumento dei Ricavi consolidati 2025-2028 ad un tasso composto medio annuo (CAGR'25-28) dal 3% al 5%, dell'EBITDA Adjusted (CAGR'25-28) dal 6% all'8% e del Free Cash Flow rettificato delle continuing operations (CAGR'25-28) tra l'4% e il 6%.Infine, il CdA ha nominatoquale, a supporto delle valutazioni e delle attività che il board è chiamato a svolgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Zinc BidCo. Gli amministratori indipendenti hanno selezionatoquale esperto indipendente incaricato di supportarli ai fini dell'emissione del parere contenente le loro valutazioni sull'offerta e sulla congruità del corrispettivo.