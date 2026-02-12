Unidata, TP ICAP Midcap alza stime e conferma Buy dopo risultati preliminari

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap
ha confermato raccomandazione "Buy" e target price
(6 euro per azione) su Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, sottolineando un profilo di valutazione molto interessante, una crescita organica superiore alle aspettative e una PFN che lascia spazio a M&A.
Gli analisti evidenziano che i risultati 2025
sono stati superiori di circa il 14% rispetto al consensus a livello di fatturato
(36,6 milioni di euro contro 32 milioni di euro) e di circa il 6% a livello di EBITDA rettificato (9,5 milioni di euro contro 9,0 milioni di euro). Il margine del quarto trimestre 2025 si è attestato a circa il 26%, rispetto alle elevate aspettative del consensus (28% circa), ma rimane in linea con i livelli di margine annunciati dal management nel nuovo piano industriale presentato a dicembre.
In vista di un aggiornamento di mercato da parte del management per analizzare le dinamiche, TP ICAP Midcap ha aumentate le stime sul fatturato e ridotto leggermente il margine
, in linea con i risultati pubblicati: fatturato 2026 a 117,7 milioni di euro contro i 112,3 milioni di euro precedenti (+5%); EBITDA rettificato 2026 a 30,7 milioni di euro contro i 29,6 milioni di euro precedenti (+4%); EPS 25/26 a +3%/+3%.