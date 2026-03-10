Opus Dei: un secolo di storia e spiritualità

(Teleborsa) - Il 2025 segna il centenario dell’ordinazione sacerdotale e i cinquant’anni dalla morte di Josemaría Escrivá de Balaguer
, fondatore dell’Opus Dei
, definito da Papa Francesco
"precursore del Concilio Vaticano II" per la promozione della santità nella vita ordinaria.
In occasione dei cento anni della fondazione dell’Opus Dei (2028), è ora disponibile in Italia il volume Opus Dei
. Una storia (Edizioni Ares, pp. 744, 24 euro), scritto dagli storici José Luis González Gullón e John F. Coverdale
, con prefazione di Agostino Giovagnoli.
L’opera, basata su documenti inediti e testimonianze, racconta la nascita, le controversie e il percorso dell’Opus Dei fino ai giorni nostri
, evidenziando il contributo di migliaia di fedeli che hanno incarnato il messaggio di Escrivá nella vita quotidiana.