Milano 13:47
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:47
10.401 +1,48%
Francoforte 13:46
23.892 +2,06%

Opus Dei: un secolo di storia e spiritualità

Economia
Opus Dei: un secolo di storia e spiritualità
(Teleborsa) - Il 2025 segna il centenario dell’ordinazione sacerdotale e i cinquant’anni dalla morte di Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei, definito da Papa Francesco "precursore del Concilio Vaticano II" per la promozione della santità nella vita ordinaria.

In occasione dei cento anni della fondazione dell’Opus Dei (2028), è ora disponibile in Italia il volume Opus Dei. Una storia (Edizioni Ares, pp. 744, 24 euro), scritto dagli storici José Luis González Gullón e John F. Coverdale, con prefazione di Agostino Giovagnoli.

L’opera, basata su documenti inediti e testimonianze, racconta la nascita, le controversie e il percorso dell’Opus Dei fino ai giorni nostri, evidenziando il contributo di migliaia di fedeli che hanno incarnato il messaggio di Escrivá nella vita quotidiana.


Condividi
```