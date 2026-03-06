Regno Unito, mercato immobiliare in buona salute: crescono prezzi case

(Teleborsa) - Cresce più delle attese il mercato immobiliare del Regno Unito. Secondo l'ultimo sondaggio di Halifax, a febbraio si è registrato un aumento dei prezzi delle case dello 0,3% rispetto al mese precedente, quando si era rilevato un incremento dello 0,8%.IL dato mensile è sostanzialmente in linea con le attese.Risuota invece migliore delle attese il dato annuale, che fa segnare una crescita dei rpezzi delle abitazioni dell'1,3% rispetto al +1,1% del mese precedente e contro il +0,9% stimato dal consensus.