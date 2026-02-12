Softlab acquista due rami d'azienda di Synthesis3 per 1,49 milioni di euro

Softlab

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e operante a livello internazionale nei settori del Business Advisory, dell'ICT Consulting e del Digital Entertainment, ha sottoscritto il, avente ad oggetto iattivi nei settori della consulenza IT (Consulting) e del facility management. I rami d'azienda oggetto dell'acquisizione comprendono due linee di business "complementari al core business" di Softlab, caratterizzate da un "potenziale di integrazione sinergica", si legge in una nota.Per quanto riguarda il, si tratta di attività di consulenza specialistica in ambito software engineering e servizi IT avanzati, con focus su progettazione e implementazione di soluzioni tecnologiche complesse, IT project management, business analysis, data engineering, sviluppo software custom e testing avanzato. Il perimetro include contratti commerciali attivi con clienti di primaria rilevanza, un team dedicato di professionisti qualificati e un patrimonio di know-how maturato in progetti di trasformazione digitale, idoneo a rafforzare il presidio di Softlab su commesse ad elevato contenuto tecnologico e valore aggiunto.Ilè focalizzato sulla personalizzazione, estensione, integrazione e manutenzione di piattaforme software per la gestione integrata del patrimonio immobiliare, degli spazi di lavoro, degli asset e delle attività operative connesse. Il ramo comprende contratti di fornitura e consente a Softlab di ampliare la propria offerta verso soluzioni di gestione evolute, smart e data-driven.I due rami hanno chiuso il 2024 conper 1,72 milioni di euro,di 391 mila euro (EBITDA/ricavi al 22,7%).Ilper la cessione dei rami d'azienda ammonta a, determinato sulla base delle perizie giurate. Alla data odierna risultano corrisposti i seguenti importi per un totale di 649.600 euro, mentre il saldo del corrispettivo sarà corrisposto in parte all'atto della stipula del contratto definitivo e in due successive tranche."L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo e consolidamento del nostro core business nell'ICT Consulting e nei servizi digitali avanzati - ha commentato l'- Con l'integrazione dei rami d'azienda di Synthesis3 acquisiremo diritti e asset immateriali legati alle attività trasferite, tra cui piattaforme per la gestione integrata, nonché know-how specialistico in software engineering e facility management. Questi elementi consentiranno di ampliare l'offerta e rafforzare il presidio in segmenti ad alto valore aggiunto".