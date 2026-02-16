Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del petrolio quotato all'ICE di Londra, che in chiusura evidenzia un timido 0%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 68,98. Primo supporto visto a 66,91. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)