Milano 17:15
45.515 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:15
10.470 +0,23%
Francoforte 17:15
24.823 -0,37%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del petrolio quotato all'ICE di Londra, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 68,98. Primo supporto visto a 66,91. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```