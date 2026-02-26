Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Seduta debole per il petrolio quotato all'ICE di Londra, con chiusura in calo a 71,05.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 71,63, con il supporto più immediato individuato in area 70,76. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 70,47.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)